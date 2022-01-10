Малинин высказался о серебряной медали, которую он завоевал на чемпионате США

Американский фигурист Илья Малинин после выступления на чемпионате США признался, что рассчитывает на путёвку на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Малинин показал второй результат, уступив лишь Нэйтану Чену. Несмотря на серебро, Илью не включили в состав сборной США на Олимпиаду, он оказался запасным.
«Безусловно, считаю, что мне нужно заслужить путёвку в Пекин. Я не рассчитывал, что так хорошо выступлю, что займу второе место. Был удивлён, что всё так хорошо сложилось. Думаю, что этот результат повышает мои шансы на поездку в Пекин, но всё решать будет комитет», — цитирует Малинина NBC Sports.
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