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Татьяна Волосожар перенесла операцию на колене

Татьяна Волосожар перенесла операцию на колене
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар перенесла операцию на колене, об этом титулованная фигуристка сообщила в «Инстаграме». Напомним, у неё диагностировали разрыв мениска после падения на съёмках шоу «Ледниковый период».

«Докладываю. Операция прошла успешно, всё хорошо. Что надо в колене зашили. Швы наложили. Накормили, спать уложили – почти санаторий. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное спокойно восстанавливаться, процесс это небыстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался», — подписала Волосожар снимки из больницы.

Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

«Я назвала это «мой санаторий». День в больничке. Меня кормят, ухаживают, всё прекрасно. Операция прошла хорошо, начинаю активно, спокойно, без спешки восстанавливаться», — добавила Татьяна в видео.

В комментариях Волосожар поддержала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. «Поправляйся скорее», — написала Аделина.

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