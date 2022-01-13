«Космическое катание Валиевой!» Энберт — о результатах короткой программы на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал результаты короткой программы у женщин на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«У Камилы Валиевой было космическое катание, прекрасная форма! Главное в олимпийский сезон — Камила идёт стабильно, катается всё лучше. Короткая программа была неожиданной, потому что не наши девочки занимают весь пьедестал. Но, к сожалению, сложность контента не позволила Трусовой и Щербаковой откатать чисто. Не знаю, насколько Анна в форме. Чемпионат России получился не блестящим. Надеюсь, она готова к четверным. С чистыми программами никто не может бороться с нашими девочками. Всё зависит от их формы.

Этот чемпионат Европы, наверное, чуть более ответственнее обычного — последний турнир перед ОИ. Какие-то разговоры были по поводу спорного места Ани Щербаковой: У Лизы Туктамышевой были амбиции для поездки на ОИ. Она отлично откатала произвольную программу на чемпионате России. Ане нужно доказать в произвольной программе, что она лучше, что она способна выполнять сложнейший контент и достойна этой поездки», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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