Валиева блистала и била рекорды, Трусова и Щербакова падали. Фото с ЧЕ

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине (Эстония), завершились соревнования женщин в короткой программе. Победу одержала россиянка Камила Валиева, не допустившая ошибок в прокате с тройным акселем.
Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей 90,45 балла. Предыдущее достижение Камила установила на Гран-при России в 2021 году – 87,42.
Второй с личным рекордом стала бельгийка Луна Хендрикс. Третьей — Александра Трусова.
Трусова заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка. Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Щербакова упала с первого прыжка и стала четвёртой.
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.
«Сегодня я действительно почувствовала, что в программе рассказываю историю. Это приятное чувство, когда ты катаешься и забываешь о своём теле, ты вся в программе, в зрителях, в судьях. Это так вдохновляет, ты катаешься всё лучше и лучше. Новый мировой рекорд? Значит, всё правильно делаю, не зря каждый день работаю над элементами. Это мотивация продолжать работать. Я в восторге, что смогла набрать 90 баллов в короткой программе. Если начать думать об очках или местах, это сбивает с толку, поэтому стараюсь думать о программе, о настроении, чтобы выйти и вдохновить судей, зрителей и себя. Но если я получаю такие оценки, значит, иду в правильном направлении. Хочу настроиться на произвольную программу и откатать её так же вдохновенно, как я каталась в короткой. Не думаю, что менять контент — хорошая идея. Если бы могла, то сделала бы это на более ранних соревнованиях. Теперь я должна просто двигаться дальше, новый контент — это дело следующего сезона. Для меня чемпионат Европы — это своего рода тест перед Олимпиадой, это очень важные соревнования, и просто здорово, что он проходит по тому же расписанию. Но Олимпиада не завтра, и думать об этом сейчас бесполезно», — сказала Валиева после проката короткой программы.
Лучшие кадры соревнования женщин в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине — в фотоподборке «Чемпионата».
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