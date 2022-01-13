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Тарасова и Морозов установили новый мировой рекорд по сумме двух программ на ЧЕ

Тарасова и Морозов установили новый мировой рекорд по сумме двух программ на ЧЕ
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Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов обновила мировой рекорд по сумме баллов за две программы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

После произвольной программы чемпионата Европы они получили за обе программы 236,43 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй и Цун Хань — 234,84 балла. Такие баллы они получили на чемпионате мира 2019 года.

Напомним, ранее двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов улучшили личное достижение в короткой программе. За своё выступление на первенстве континента в Таллине (Эстония) Тарасова и Морозов получили от судей 81,58 балла, что на 0,37 балла превышает их предыдущее достижение, показанное на чемпионате мира 2019 года, когда они завоевали серебро.

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