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Галлямов: к конкуренции тренеры приучают с самого раннего детства

Галлямов: к конкуренции тренеры приучают с самого раннего детства
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Ставший вместе с Анастасией Мишиной чемпионом Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александр Галлямов объяснил, чем вызваны успехи россиян в этом виде программы.

«Конкуренция, однозначно, только закаляет спортсмена. Всё-таки тренеры приучают к ней с самого раннего детства, как только ты пришёл в спорт. В спорте выживают только сильнейшие и конкуренция делает спортсмена только лучше. Каждый старается сделать лучше, чем другой. Благодаря этому наше парное катание развивается», — рассказал Галлямов на пресс-конференции.

«Наверное, это сила нашей сборной», — согласилась с ним Анастасия Мишина.

Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российские спортсмены заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали с новым мировым рекордом — 239,82 балла. Они установили мировые рекорды в произвольной программе (157,46 балла) и по общей сумме баллов (239,82). В стартовый соревновательный день дуэт обновил рекорд мира в короткой программе (82,36).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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