«Не затравливайте никого». Фигуристка Анна Погорилая опубликовала пост о чемпионате Европы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями от проходящего в Таллине чемпионата Европы.

«Какое удовольствие — смотреть чемпионат Европы! За всех переживаем и болеем, от всей души поздравляем наших парников с удачными выступлениями. Теперь можно ненадолго выдохнуть. И хочется пожелать удачи и гладкого льда нашим девочкам, танцам и мужчинам! Держим кулачки. И очень прошу: не затравливайте никого, любите фигурное катание», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.

В комментарии Анну спросили: «Как думаете, сколько золота будет на Олимпиаде?» Погорилая ответила: «Это очень хороший вопрос! Всегда надеемся на лучшее, но загадывать не люблю!»

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