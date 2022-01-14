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Тарасова — о выступлении россиян в ритм-танце: самая маленькая разница за последние годы

Тарасова — о выступлении россиян в ритм-танце: самая маленькая разница за последние годы
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итог выступления российских дуэтов в ритм-танце на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.

Лидерство захватили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, 1,44 балла уступают им обновившие личный рекорд Александра Степанова и Иван Букин. На третьей позиции — итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

«Потрясающие два танца: у Синициной с Кацалаповым и у Букина со Степановой. Разница между ними — всего один балл. Самая маленькая разница, которая была за последние годы. Нам очень приятно, что первые два места — наши», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Произвольный танец дуэты покажут завтра, 15 января.

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