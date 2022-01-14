Тарасова — о выступлении россиян в ритм-танце: самая маленькая разница за последние годы
Поделиться
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итог выступления российских дуэтов в ритм-танце на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
Лидерство захватили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, 1,44 балла уступают им обновившие личный рекорд Александра Степанова и Иван Букин. На третьей позиции — итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
«Потрясающие два танца: у Синициной с Кацалаповым и у Букина со Степановой. Разница между ними — всего один балл. Самая маленькая разница, которая была за последние годы. Нам очень приятно, что первые два места — наши», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Произвольный танец дуэты покажут завтра, 15 января.
Комментарии
- 14 января 2022
-
19:18
-
19:13
-
19:11
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:09
-
17:57
-
17:28
-
17:02
-
16:33
-
16:18
-
16:17
-
16:15
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
13:57
-
13:35
-
13:07
-
12:28
-
11:55
-
11:43
-
11:38
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:42
-
10:32
-
10:28
Партнерский контент