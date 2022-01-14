Тарасова оценила выступления Семененко и Мозалёва на ЧЕ. Россияне заняли 4-е и 5-е места

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлениях российских фигуристов Евгения Семененко и Андрея Мозалёва на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
«Что касается Семененко и Мозалёва, то они впервые выступали на ЧЕ, ничего страшного. В первый раз стать четвёртым и пятым — нормально. Второе и третье, конечно, было бы лучше… Самое главное, что Кондратюк выиграл», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) определились победитель и призёры в мужском одиночном катании.
Победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Ученик Светланы Соколовской побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 12 баллов.
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