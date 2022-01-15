Тренер Мозалёва — о выступлении Андрея на ЧЕ: бабочка на сальхове, конечно, выбила

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Андрея Мозалёва, прокомментировал выступление подопечного на чемпионате Европы в Таллине. Спортсмен лидировал после короткой программы, но в итоге стал четвёртым.

«Четвёртое место, это, конечно, обидно, но это спорт. С другой стороны, это был его первый серьёзный взрослый международный турнир. И четвёртое место в этом отношении не так уж и плохо. В короткой программе он показал себя, откатал чисто, занял первое место, хотя, конечно, уровень напряжения был высок, и в связи с этим мне как тренеру было приятно видеть, как он в очередной раз показал себя настоящим мужичком.



Кататься последним сложно, хотя весь позапрошлый сезон, когда он выиграл юниорский чемпионат мира, мы катались на всех стартах пятыми-шестыми, к этому стартовому номеру нам не привыкать. И потом я Андрея учу: если ты хочешь быть в топе, ты должен привыкать катать последним, ведь чем выше рейтинг, чем выше занятое место в короткой программе, тем ты позднее выступаешь в произвольной. К этому надо привыкнуть.

Любой старт ответственный, но это был такой значимый старт — первый чемпионат Европы, и после первого места в короткой психологически было непросто, но всё-таки он собрался, хотя да, были нюансы, недочёты, но фатального провала не было. Бабочка на сальхове, конечно, выбила, но он был сконцентрирован, я это видел. Да, не всё удалось, но это прежде всего опыт, главные старты в жизни ещё впереди, поэтому не отчаиваемся, из всего нужно сделать правильные выводы и вперед и с песней, завтра будет новый день, этот уже прошёл», — цитирует Давыденко ТАСС.

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