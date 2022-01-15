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Алексей Мишин — об итогах ЧЕ: лучшее, что я могу сделать — это промолчать

Алексей Мишин — об итогах ЧЕ: лучшее, что я могу сделать — это промолчать
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Заслуженный тренер России и наставник фигуриста Евгения Семененко Алексей Мишин прокомментировал итоги чемпионата Европы по фигурному катанию среди одиночников.

«В моей ситуации лучшее, что я могу сделать — это промолчать. Кондратюка поздравляю, он молодец. Я бы даже сказал так: его первое призовое место на чемпионате России многими было воспринято как курьез какой-то. Сейчас чемпионство в этом году — чистая случайность. А сейчас, думаю, он своей харизмой заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьезно.

От Таллина прекрасные впечатления. Очень люблю Эстонию, удивляюсь, как государство с такими небольшими ресурсами, без золота, нефти и газа — оно преуспевающее, если смотреть изнутри. Мы в Тарту часто бываем, там тоже замечательно», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».

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