Алексей Мишин — об итогах ЧЕ: лучшее, что я могу сделать — это промолчать

Заслуженный тренер России и наставник фигуриста Евгения Семененко Алексей Мишин прокомментировал итоги чемпионата Европы по фигурному катанию среди одиночников.

«В моей ситуации лучшее, что я могу сделать — это промолчать. Кондратюка поздравляю, он молодец. Я бы даже сказал так: его первое призовое место на чемпионате России многими было воспринято как курьез какой-то. Сейчас чемпионство в этом году — чистая случайность. А сейчас, думаю, он своей харизмой заставил всех здравомыслящих людей относиться к нему серьезно.

От Таллина прекрасные впечатления. Очень люблю Эстонию, удивляюсь, как государство с такими небольшими ресурсами, без золота, нефти и газа — оно преуспевающее, если смотреть изнутри. Мы в Тарту часто бываем, там тоже замечательно», — приводит слова Мишина «Спорт-Экспресс».