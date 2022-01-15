Дмитрий Алиев — Марку Кондратюку: дорогой мой, поздравляю! Дерзай!

Чемпион Европы 2020 года, российский фигурист Дмитрий Алиев поздравил соотечественника Марка Кондратюка с победой на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Ну, дорогой мой, поздравляю! Тебя и всю твою команду. Дерзай! Рад за тебя!» — написал Алиев в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Дмитрия Алиева

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии. Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко заняли четвёртое и пятое места соответственно. Сегодня, 15 января, на чемпионате Европы завершатся соревнования танцевальных пар и женщин. Завтра пройдут показательные выступления.

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