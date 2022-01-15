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Фигуристка Луна Хендрикс рассказала о шансах завоевать серебро на ЧЕ

Фигуристка Луна Хендрикс рассказала о шансах завоевать серебро на ЧЕ
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине и высказалась о шансах сохранить позицию.

«Мне определённо понравилось моё выступление. Это было выше моих ожиданий и немного нереально. Это была мечта маленькой девочки, которая думала, что ничего подобного никогда не случится.

Удастся ли сохранить второе место? Это во многом зависит от прокатов соперниц. В короткой программе мы видели, что всё возможно.

Соревнование с сильнейшими придаёт мне большую уверенность. Я не должна уступать остальным. Всегда стараюсь держаться в тени, но не останавливаюсь. Я всегда уверена в себе на льду, это также помогает мне и в обычной жизни.

Поднимусь ли я когда-то выше второго места? Никогда об этом не думала. После неудачного периода я добиваюсь достижений, которыми очень горжусь. Настойчивость и умение никогда не сдаваться вознаграждаются в спорте», — приводит слова Хендрикс sporza.

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