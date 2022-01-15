Inside Skating: Степанова и Букин превратились в одну из самых красивых и сильных пар

Авторы страницы Inside Skating в «Твиттере» восхитились произвольным танцем «Ромео и Джульетта» российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина.
«Александра Степанова и Иван Букин — и кажущаяся прекрасная простота, возможно, их лучшего произвольного танца. Поистине танцы на льду также связаны со зрелостью, и они превратились в одну из самых красивых и сильных пар. Захватывающее выступление на чемпионате Европы – 2022», — написано на странице Inside Skating в «Твиттере».
На чемпионате Европы в Таллине Степанова и Букин завоевали серебро, уступив соотечественникам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.
За прокат произвольного танца Александра и Иван получили лучшие баллы в сезоне – 126,75, менее балла уступив личному рекорду (127,64). А по сумме двух программ превзошли своё лучшее достижение – 213,20.
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