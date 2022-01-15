Александра Степанова: безумно рады, что во второй раз завоевали серебро ЧЕ

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала результат пары на чемпионате Европы в Таллине.
Степанова и Букин заняли второе место, улучшив личные рекорды в ритм-танце и по сумме двух программ.
«Сегодня у нас получилось сделать тот шаг вперёд по сравнению с чемпионатом России, поэтому сегодня мы собой очень довольны. Хочется сказать спасибо всем зрителям, всем нашим близким и нашей большой команде.
Мы безумно рады, что во второй раз стали серебряными призёрами чемпионата Европы. Сейчас сезон олимпийский: и результат важен, и наше катание, поэтому на данный момент мы очень счастливы и очень рады сегодняшнему дню и результату», — сказала Степанова на пресс-конференции.
Степанова и Букин трижды становились бронзовыми призёрами чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020) и во второй раз завоевали серебро (2019, 2022).
- 15 января 2022
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