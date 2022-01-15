«16 лет жизни отражаются в одной фотографии». Марк Кондратюк — о победе на ЧЕ

Чемпион Европы по фигурному катанию 18-летний Марк Кондратюк поблагодарил тренеров, семью, друзей и болельщиков за поддержку на первенстве континента в Таллине.

«Спасибо всем людям, кто был со мною рядом, кто растил, воспитывал, учил, любил, ценил, поддерживал, оберегал! Самая большая благодарность моему тренеру, Светлане Владимировне Соколовской! Без лишних слов, просто спасибо вам за всё, что вы сделали и делаете для меня! Спасибо моей семье, другим тренерам нашего штаба, друзьям, близким и вообще всем людям, кто как-то повлиял на меня!

Всех безумно люблю, поддержка была невероятная, болельщики, спасибо вам за это огромное!

Странно осознавать, что 16 лет твоей жизни отражаются в одной фотографии, где на шее висит медаль, но это чистая правда!» — написал Кондратюк на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Марка Кондратюка в «Инстаграме».