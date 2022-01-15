Анна Щербакова обновила личный рекорд в произвольной программе
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Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат произвольной программы на чемпионате Европы в с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы.
За свой прокат Щербакова получила 168,37 балла. Предыдущее достижение Щербаковой в произвольной программе равнялось 165,05 и было установлено на этапе Гран-при в Италии в 2021 году.
Перед выступлением последних двух участниц Щербакова лидирует, опережая Александру Трусову. Она уже гарантировала себе медаль чемпионата Европы.
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