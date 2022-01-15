Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова обновила личный рекорд в произвольной программе

Анна Щербакова обновила личный рекорд в произвольной программе
Комментарии

Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Анна Щербакова начала прокат произвольной программы на чемпионате Европы в с четверного флипа, а в дальнейшем также чисто исполнила фирменный каскад тройной лутц – тройной риттбергер и все остальные заявленные элементы.

За свой прокат Щербакова получила 168,37 балла. Предыдущее достижение Щербаковой в произвольной программе равнялось 165,05 и было установлено на этапе Гран-при в Италии в 2021 году.

Перед выступлением последних двух участниц Щербакова лидирует, опережая Александру Трусову. Она уже гарантировала себе медаль чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Валиева дрогнула, но победила! LIVE Чемпионат Европы по фигурному катанию. Валиева дрогнула, но победила! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022