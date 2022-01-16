Щербакова – про Олимпиаду: у меня ощущение, что это будет не со мной и в другой жизни

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы в Таллине, поделилась ожиданиями от предстоящей поездки на Олимпийские игры 2022.
«В последнее время всё чаше задают вопросы про Олимпиаду, и я понимаю, что, конечно, какие-то постоянно есть мысли об этом, но у меня ощущение, что это будет не со мной и в другой жизни, то есть нет осознания, что это будет так скоро. Сама в это не верю вообще, поэтому, думаю, когда мы туда приедем, для меня всё будет невероятно. Мне кажется, эмоции будут зашкаливать, потому что я до сих пор этого не осознаю.
Тем более многие спортсмены рассказывают, что Олимпиада — это что-то особенное, и вся атмосфера, и олимпийская деревня, поэтому хочется тоже всё это прочувствовать.
Если говорить про Китай, то я была на этапе Гран-при в Китае два года назад, мне там безумно понравилось. Это отдельная культура, там всё по-другому, и я очень хотела в этом году приехать туда на этап, обидно, что его перенесли. А так мне после прошлого этапа часто пишут болельщики и передают через фан-группу разные подарки. Недавно передали с символикой Олимпиады много памятных подарков, поэтому очень хочется туда приехать и очень приятна такая поддержка», – сказала Щербакова на пресс-конференции.
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