Трусова – про Олимпиаду: Мне будет очень приятно там быть, я буду наслаждаться этими днями

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала про свои ожидания от предстоящей Олимпиады в Пекине.

«Я тоже очень рада, что отобралась на Олимпиаду. Тоже много слышала, что это какие-то другие ощущения, другие соревнования, несравнимые ни с чем. Мне будет очень приятно там находиться, я буду наслаждаться этими днями.

Конечно, если бы была возможность что-то посмотреть в Китае, я бы с удовольствием поехала, мне очень интересно посмотреть этот город (Пекин), и вообще люблю во всех разных странах и городах смотреть достопримечательности», – сказала Трусова на пресс-конференции.

Напомним, Александра Трусова заняла третье место на чемпионате Европы по фигурному катанию. Чемпионкой стала Камила Валиева, на втором месте – Анна Щербакова.