Источник: Кондратюк и Коляда поедут на ОИ, Мозалёв и Семененко поборются за третью квоту

В новостном сюжете на Первом канале объявили, что российский фигурист Марк Кондратюк выступит на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) в командном и личном турнирах.

Второй слот в личном турнире от сборной России займёт Михаил Коляда.

За третью квоту на Олимпиаду должны побороться Андрей Мозалёв и Евгений Семененко. Решение об участии одного из спортсменов примет тренерский штаб.

Напомним, на чемпионате Европы-2022 победу одержал россиянин Марк Кондратюк. Чемпион России откатал с тремя четверными практически чисто, лишь с небольшой помаркой в каскаде тройной аксель – двойной тулуп. Марк побил личный рекорд в произвольной программе сразу на 22 балла.

Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – Денис Васильев из Латвии.

Россияне Андрей Мозалёв и Евгений Семененко допустили ряд ошибок в своих прокатах и не смогли побороться за места на пьедестале.

Михаил Коляда пропускал чемпионат Европы.

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