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Победный прокат Софьи Акатьевой на чемпионате России среди юниоров. Видео

Победный прокат Софьи Акатьевой на чемпионате России среди юниоров. Видео
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Ученица Этери Тутберидзе, 14-летняя Софья Акатьева, во второй раз подряд завоевала титул чемпионки России среди юниоров. Соревнования проходили в Саранске. Акатьева была лучшей как в короткой, так и в произвольной программе.

В произвольном прокате Акатьева чисто исполнила тройной аксель, четверной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, но вместо каскада с четверным тулупом исполнила прыжок в два оборота. По итогам произвольной программы Акатьева набрала 158,25 балла. По сумме выступлений спортсменка заработала 237,09 балла, что на 10 баллов больше, чем у чемпиона среди юношей Ильи Яблокова. Ставшая второй Софья Самоделкина уступила Акатьевой 23 балла.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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