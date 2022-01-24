Бывшая российская фигуристка: смотрите, какая судьба у Андрея Мозалёва!

Бывшая российская фигуристка Эмма Гаджиева прокомментировала включение Андрея Мозалёва в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Смотрите, какая судьба у Андрея Мозалёва! Ему словно было суждено выступить на этих Олимпийских играх, ведь он изначально не должен был ехать на чемпионат Европы. Вместо него отправили Семененко. Только из-за травмы, которую получил Михаил Коляда, Андрей отправился в Таллин и выиграл там короткую программу. Человек, которого там вообще не должно было быть, завоевал квоту, отстоял третье место в сборной для Пекина. Это так круто, обожаю такие истории!» — сказала Гаджиева в программе «Фетисов».

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