Роднина прокомментировала замену Коляды на Семененко в составе сборной России на Олимпиаду

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала замену в сборной России на Игры в Пекине.

Заразившегося коронавирусом Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, который до чемпионата Европы был в основе, а после континентального первенства — первым в списке запасных.



«Для Коляды, как и для любого спортсмена, который готовится к Олимпиаде, этот сезон был очень важен. В прошлом он очень хорошо выступал, были большие шансы… Огромное сожаление.



Что касается Семененко, он будет дебютантом на крупных соревнованиях. Хорошо, что у нас есть кем заменить заболевшего спортсмена. Если мы вспомним ОИ-2014, то Плющенко сошёл — в итоге некем было заменить. То, что есть хороший запасной, уже радует. Но говорить о каких-то результатах для дебютанта — всегда сложно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.