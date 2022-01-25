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Роднина прокомментировала замену Коляды на Семененко в составе сборной России на Олимпиаду

Роднина прокомментировала замену Коляды на Семененко в составе сборной России на Олимпиаду
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала замену в сборной России на Игры в Пекине.

Заразившегося коронавирусом Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, который до чемпионата Европы был в основе, а после континентального первенства — первым в списке запасных.

«Для Коляды, как и для любого спортсмена, который готовится к Олимпиаде, этот сезон был очень важен. В прошлом он очень хорошо выступал, были большие шансы… Огромное сожаление.

Что касается Семененко, он будет дебютантом на крупных соревнованиях. Хорошо, что у нас есть кем заменить заболевшего спортсмена. Если мы вспомним ОИ-2014, то Плющенко сошёл — в итоге некем было заменить. То, что есть хороший запасной, уже радует. Но говорить о каких-то результатах для дебютанта — всегда сложно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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