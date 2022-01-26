«Никакая не трагедия». Урманов — о непопадании Туктамышевой на Олимпиаду-2022

Олимпийский чемпион и тренер Алексей Урманов заявил, что пропуск третьей Олимпиады не станет трагедией для фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Это абсолютно точно никакая не трагедия. Всё в этой жизни познаётся в сравнении. Намного трагичнее для какого-нибудь спортсмена, который условно является фаворитом Олимпийских игр, приехать туда и выступить отвратительно, вместо первого места заняв 10-е. Вот это, на мой взгляд, большая трагедия, чем просто не поехать. Ну, не поехала она… Но она же делала всё возможное для того, чтобы попасть в команду. Так бывает», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

На чемпионате России – 2022, где проходил отбор на Олимпиаду в Пекине, Туктамышева стала четвёртой из претенденток на три квоты.