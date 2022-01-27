Российскому фигуристу Сергею Воронову угрожают убийством

Вице-президент федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен сообщила, что российскому фигуристу Сергею Воронову, который в октябре стал главным тренером сборной Казахстана, угрожают убийством.
«Что меня заставило участвовать в этой пресс-конференции — позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой его жизни и с пожеланиями забыть про Казахстан. Я посчитала, что ситуация принимает очень серьёзный оборот и поэтому решила прояснить все моменты. Возможно, необходимо, чтобы нужные органы обратили внимание на вот эту ситуацию в фигурном катании», — приводит слова Тен Baigenews.
Сергей Воронов — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2015, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy (2017). Победитель турниров серии «челленджер» Finlandia Trophy (2014) и мемориала Непелы (2016).
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 января 2022
-
16:47
-
16:00
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29