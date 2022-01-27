Российскому фигуристу Сергею Воронову угрожают убийством

Вице-президент федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен сообщила, что российскому фигуристу Сергею Воронову, который в октябре стал главным тренером сборной Казахстана, угрожают убийством.

«Что меня заставило участвовать в этой пресс-конференции — позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой его жизни и с пожеланиями забыть про Казахстан. Я посчитала, что ситуация принимает очень серьёзный оборот и поэтому решила прояснить все моменты. Возможно, необходимо, чтобы нужные органы обратили внимание на вот эту ситуацию в фигурном катании», — приводит слова Тен Baigenews.

Сергей Воронов — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2015, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy (2017). Победитель турниров серии «челленджер» Finlandia Trophy (2014) и мемориала Непелы (2016).

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