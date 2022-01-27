Евгения Медведева: медаль, которая поменяла мою жизнь, – это серебро Олимпиады
Поделиться
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, о самой ценной медали в своей спортивной карьере.
«Медаль, которая поменяла мою жизнь, – это серебро Олимпиады. Медаль, которая важна лично для меня, для моей мамы и была важна для моей бабушки – бронза в финале юниорского Гран-при. Тогда у меня была травма бедра, которая сопровождалась сильной болью, и мы все очень переживали. Я откатала не на максимум. Такая важная семейная медаль.
Изменила ли бы я что-либо при подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане? Ничего не поменяла бы, результаты не поменяла бы. Вообще ничего не поменяла бы», – сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи»!
Комментарии
- 27 января 2022
-
22:39
-
22:34
-
22:04
-
21:54
-
21:34
-
20:43
-
18:34
-
16:47
-
16:00
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
Партнерский контент