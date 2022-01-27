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Евгения Медведева: медаль, которая поменяла мою жизнь, – это серебро Олимпиады

Евгения Медведева: медаль, которая поменяла мою жизнь, – это серебро Олимпиады
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, о самой ценной медали в своей спортивной карьере.

«Медаль, которая поменяла мою жизнь, – это серебро Олимпиады. Медаль, которая важна лично для меня, для моей мамы и была важна для моей бабушки – бронза в финале юниорского Гран-при. Тогда у меня была травма бедра, которая сопровождалась сильной болью, и мы все очень переживали. Я откатала не на максимум. Такая важная семейная медаль.

Изменила ли бы я что-либо при подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане? Ничего не поменяла бы, результаты не поменяла бы. Вообще ничего не поменяла бы», – сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи»!

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