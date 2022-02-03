Леонова: сильнейший состав в короткой программе — Россия рассчитывает на золото в команде

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о составе сборной России на командный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее стало известно, что в короткой программе выступят Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
«У нас очень сильный состав, поэтому у сборной России высокие шансы на первое место в командном турнире. В команде Россия очень рассчитывает на это золото. В короткой программе выступят сильнейшие фигуристы нашей страны, поэтому не должно возникать никаких вопросов.
Говоря о заменах в произвольной программе, всё зависит от решения федерации и тренерского состава. Думаю, замены будут. В любом случае у нас очень сильная команда, любая замена будет хорошей и равноценной», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 3 февраля 2022
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