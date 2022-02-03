Стали известны стартовые номера российских фигуристов в первый день командного турнира ОИ

Завтра, 4 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) стартуют командные соревнования по фигурному катанию. В первый день турнира с короткими программами выступят мужчины, танцевальные пары и спортивные пары.
Россиянин Марк Кондратюк выступит под пятым номером, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — под 10-м, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — под девятым.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Расписание командного турнира
4 февраля
4:55 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:35 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:15 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
6 февраля
4:30 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:50 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
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