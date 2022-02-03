Марк Кондратюк: мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о первых впечатлениях от Олимпийских игр – 2022.

Чемпион Европы и России представит национальную сборную в короткой программе командного турнира, который начнётся в пятницу, 4 февраля. В первый день на лёд также выйдут танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Пока никаких особых эмоций. Для меня это сейчас ощущается как любой другой старт. Может, чуть волнительнее. Скажем так, непривычно. Не то чтобы я боялся, просто мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться. Понятно, что заразиться можно в любом случае. Но я хотя бы буду спокоен, что сделал всё, что мог, чтобы этого избежать», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

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