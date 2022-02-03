Марк Кондратюк: мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о первых впечатлениях от Олимпийских игр – 2022.
Чемпион Европы и России представит национальную сборную в короткой программе командного турнира, который начнётся в пятницу, 4 февраля. В первый день на лёд также выйдут танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов и спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
«Пока никаких особых эмоций. Для меня это сейчас ощущается как любой другой старт. Может, чуть волнительнее. Скажем так, непривычно. Не то чтобы я боялся, просто мне выпал уникальный шанс в жизни, и глупо этим не воспользоваться. Понятно, что заразиться можно в любом случае. Но я хотя бы буду спокоен, что сделал всё, что мог, чтобы этого избежать», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 3 февраля 2022
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:42
-
15:31
-
15:13
-
15:03
-
14:51
-
14:24
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:27
-
13:22
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
12:36
-
12:21
-
12:11
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:39
-
10:26
-
10:24
-
10:09
-
09:48
-
09:00
-
08:45
-
08:45
-
08:30