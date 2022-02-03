«Как с тарзанки прыгнуть — те же ощущения». Максим Траньков — о ПЦР-тестах на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков рассказал о буднях национальной команды на Играх в Пекине.

«Всё на самом деле не так плохо, как кажется. В принципе, праздничная атмосфера всё-таки присутствует. Но в целом напряжение звенит в воздухе, потому что сегодня рекордное количество тестов, как я слышал. Перед командным турниром у двух спортсменов подозрительные тесты. Хорошо, что они не из нашей сборной. Но это как раз те сборные, у которых всего по одной квоте. То есть их даже заменить некем. Как это теперь будет проводиться, тоже непонятно.



В нашей команде есть напряжение. Хорошо, что все ребята сознательные и стараются соблюдать все меры. Конечно, бывалым спортсменам проще соблюдать правила. Мы друг друга знаем и можем друг другу помахать, меняться значками нам уже не нужно. Для таких ребят это пройденный этап, и они все сидят в своих комнатах, готовятся к турнирам. А те, кто помоложе и впервые попал на Олимпиаду, им хочется познакомиться с новыми людьми, со спортсменами из других видов спорта, обменяться значками.



В масках постоянно находиться сложно. Мы снимаем маски только тогда, когда ложимся спать. То есть мы даже друг с другом стараемся общаться в масках. Никакого досуга у нас нет. В деревне есть спонсорские комнаты, но они практически абсолютно пустые. Тесты нужно сдать до 11 утра, и это самый нервный момент. Спустя сутки подносишь аккредитацию и надеешься, что не загорится красный. Это как с тарзанки прыгнуть — те же ощущения. Ты всё время находишься в очереди и думаешь: «Блин, блин, блин». Пик — зелёный, и ты: «Фууух, ещё сутки», — сказал Траньков в эфире Первого канала.