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Олимпийские игры — 2022, Пекин, фигурное катание, мужчины: когда начнётся короткая программа, по какому каналу смотреть

Олимпиада, фигурное катание, командные соревнования, мужчины: по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) начнутся командные соревнования по фигурному катанию. Первыми короткую программу покажут мужчины. Соревнования начнутся в 4:55 мск.

Россию в короткой программе представит Марк Кондратюк. Он выступит под пятым номером. Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на Первом канале.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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