Ягудин: китайский судья поставил Мишину и Галлямова на первое место — они выиграли технику

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал то, что китайский судья поставил россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова выше китайской пары в короткой программе командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Очень позитивно и оптимистично оцениваю сегодняшний день соревнований на командном турнире. В соревнованиях спортивных пар китайцы — двукратные чемпионы мира, Мишина и Галлямова — действующие чемпионы мира. Сегодня мы увидели отличное выступление и тех, и других. Мишина и Галлямов чуть-чуть выиграли технику, а китайцы вторую оценку — в итоге перевес в 19 сотых в сторону китайцев. Многие скажут, что причина в том, что Олимпиада проходит в Пекине, но китайский судья поставил на первое место именно нашу пару!

Скажете, 19 сотых — это ничего? Глобально это ничего, но здесь и одна сотая может решить результат и повлиять на распределение мест. Здесь волнуют именно места, ведь от них зависит количество баллов, которые фигуристы принесут своей стране», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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