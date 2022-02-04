Дарья Усачёва: приятно читать, как меня любят

Российская фигуристка Дарья Усачёва обратилась к болельщикам после возвращения к тренировкам. Спортсменка получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Со льда её унесли на руках.

«В этом году зима особенно морозная. За эти три месяца я получала сотни добрых слов поддержки. Мне очень приятно читать сообщения, как меня ждут, любят и верят в меня. Я прочитала почти всё. Эти фотографии получились очень добрыми и тёплыми, несмотря на уличный холод. Поэтому делюсь этим теплом с вами. Спасибо вам за эту поддержку, не теряйте, буду появляться тут чаще», — написала Усачёва.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Усачёвой.

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