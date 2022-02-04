Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дарья Усачёва: приятно читать, как меня любят

Дарья Усачёва: приятно читать, как меня любят
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Усачёва обратилась к болельщикам после возвращения к тренировкам. Спортсменка получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Со льда её унесли на руках.

«В этом году зима особенно морозная. За эти три месяца я получала сотни добрых слов поддержки. Мне очень приятно читать сообщения, как меня ждут, любят и верят в меня. Я прочитала почти всё. Эти фотографии получились очень добрыми и тёплыми, несмотря на уличный холод. Поэтому делюсь этим теплом с вами. Спасибо вам за эту поддержку, не теряйте, буду появляться тут чаще», — написала Усачёва.

Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Усачёвой.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Дарья Усачёва отреагировала на слова хореографа Этери Тутберидзе о ней
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022