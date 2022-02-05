Алина Загитова — о России в командном турнире: все выложились на 200%

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от старта Игр в Пекине (Китай).

«Поздравляю с официальным открытием зимних Олимпийских игр! Начало положено! В рамках командного турнира уже выступили наши фигуристы. Рада была видеть каждого спортсмена на льду, все выложились даже не на 100, а на 200%.

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Отдельно хочется сказать и об организации. Соблюдаются все меры предосторожности. Особенно мне понравились роботы, которые здесь на каждом шагу! Всё безопасно и очень мило. Ещё раз желаю всем удачи. У вас всё получится», — написала Загитова в своём «инстаграме».

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