Алина Загитова — о России в командном турнире: все выложились на 200%
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от старта Игр в Пекине (Китай).
«Поздравляю с официальным открытием зимних Олимпийских игр! Начало положено! В рамках командного турнира уже выступили наши фигуристы. Рада была видеть каждого спортсмена на льду, все выложились даже не на 100, а на 200%.
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Отдельно хочется сказать и об организации. Соблюдаются все меры предосторожности. Особенно мне понравились роботы, которые здесь на каждом шагу! Всё безопасно и очень мило. Ещё раз желаю всем удачи. У вас всё получится», — написала Загитова в своём «инстаграме».
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