Анастасия Губанова: меня называют помощницей России, будет приятно, если помогу ей

Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова после проката короткой программы в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине пообщалась с российскими журналистами.
«Невероятные эмоции! Думала, что буду очень сильно волноваться, так как это такое соревнование, но на деле совершенно спокойно вышла и просто показала свою работу. Самое главное, получила от этого удовольствие. 67 баллов? Конечно, хотелось больше, но я довольна своей работой, а судьи сами решают, сколько мне ставить.
Слышала, что меня называют помощницей России. Я выходила просто кататься чисто, а там уж, как случится. Сама расклады не считаю. Будет приятно, если мой результат поможет [России], тогда будет очень хорошо.
Спала сегодня мало, но хорошо. У нас тренировка была в 6:30, надо было встать в полчетвёртого, чтобы накраситься, собраться, поэтому получилось совсем чуть-чуть поспать. Евгений Владимирович (тренер спортсменки Евгений Рукавицин — прим. «Чемпионат») не будил, сама просыпаюсь. Он говорит, во сколько встречаемся, и всё. Сейчас останусь на мальчиков, а потом спать.
Питание устраивает, большая разновидность продуктов, много всякого интересного. Есть много интересных рыбных продуктов, но у меня аллергия на рыбу. Кормят хорошо. Я была в Сочи после Олимпиады в 2014 году. Я была ещё маленькой, для меня в олимпийской деревне всё было таким крутым. И сейчас приехала сюда, уже выступаю, живу в этой деревне и ловлю флешбэки. Не верится, что приехала не туристом, а сейчас буду кататься. Уже поверила», — приводит слова Анастасии Губановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
За свой прокат Губанова получила 67,56 балла.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 6 февраля 2022
-
06:46
-
06:44
-
06:44
-
06:38
-
06:17
-
06:01
-
05:57
-
05:56
-
05:47
-
05:30
-
03:38
-
02:00
-
01:29
-
00:00
- 5 февраля 2022
-
21:53
-
21:18
-
20:59
-
20:46
-
20:40
-
20:25
-
20:23
-
20:12
-
19:55
-
19:47
-
19:44
-
19:32
-
18:59
-
18:42
-
16:42
-
16:15
-
10:46
-
09:49
-
09:32
-
07:42
-
07:19