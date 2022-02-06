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Анастасия Губанова: меня называют помощницей России, будет приятно, если помогу ей

Анастасия Губанова: меня называют помощницей России, будет приятно, если помогу ей
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Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова после проката короткой программы в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пекине пообщалась с российскими журналистами.

«Невероятные эмоции! Думала, что буду очень сильно волноваться, так как это такое соревнование, но на деле совершенно спокойно вышла и просто показала свою работу. Самое главное, получила от этого удовольствие. 67 баллов? Конечно, хотелось больше, но я довольна своей работой, а судьи сами решают, сколько мне ставить.

Слышала, что меня называют помощницей России. Я выходила просто кататься чисто, а там уж, как случится. Сама расклады не считаю. Будет приятно, если мой результат поможет [России], тогда будет очень хорошо.

Спала сегодня мало, но хорошо. У нас тренировка была в 6:30, надо было встать в полчетвёртого, чтобы накраситься, собраться, поэтому получилось совсем чуть-чуть поспать. Евгений Владимирович (тренер спортсменки Евгений Рукавицин — прим. «Чемпионат») не будил, сама просыпаюсь. Он говорит, во сколько встречаемся, и всё. Сейчас останусь на мальчиков, а потом спать.

Питание устраивает, большая разновидность продуктов, много всякого интересного. Есть много интересных рыбных продуктов, но у меня аллергия на рыбу. Кормят хорошо. Я была в Сочи после Олимпиады в 2014 году. Я была ещё маленькой, для меня в олимпийской деревне всё было таким крутым. И сейчас приехала сюда, уже выступаю, живу в этой деревне и ловлю флешбэки. Не верится, что приехала не туристом, а сейчас буду кататься. Уже поверила», — приводит слова Анастасии Губановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За свой прокат Губанова получила 67,56 балла.

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