«Божественно»! Бестемьянова — о прокате Валиевой в короткой программе командного турнира

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на командном турнире в рамках Олимпиады в Пекине (Китай).



«Божественно каталась Валиева, всё-таки это дебют на Олимпийском льду. Конечно, Камила нервничала, но нам этого не было видно. Она каталась очень здорово, очень одухотворённо, с внутренней силой. Какие-то движения были просто чудесными. Помимо технической составляющей, Камила эмоционально очень здорово это сделала. Просто прибавляет девушка от старта к старту, потрясающе!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.