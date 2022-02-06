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«Божественно»! Бестемьянова — о прокате Валиевой в короткой программе командного турнира

«Божественно»! Бестемьянова — о прокате Валиевой в короткой программе командного турнира
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Камилы Валиевой в короткой программе на командном турнире в рамках Олимпиады в Пекине (Китай).

«Божественно каталась Валиева, всё-таки это дебют на Олимпийском льду. Конечно, Камила нервничала, но нам этого не было видно. Она каталась очень здорово, очень одухотворённо, с внутренней силой. Какие-то движения были просто чудесными. Помимо технической составляющей, Камила эмоционально очень здорово это сделала. Просто прибавляет девушка от старта к старту, потрясающе!» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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