Стало известно, когда Юдзуру Ханю приедет на зимнюю Олимпиаду в Пекин

Японские СМИ сообщили о времени прибытия на Олимпийские игры – 2022 двукратного обладателя золотой медали в личных соревнованиях по фигурному катанию Юдзуру Ханю. Спортсмен пропускал командный турнир.

«По сообщениям японских СМИ, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прибудет в Пекин в воскресенье, 6 февраля. Скорее всего, он проведёт единственную тренировку перед соревнованиями в понедельник», — сообщает в «твиттере» англоязычной версии японской газеты Global Times.

Соревнования мужчин на зимней Олимпиаде начнутся во вторник, 8 февраля, когда одиночники покажут короткую программу. Медали будут разыграны 10 февраля.

Ранее фигуристы разыграют медали в командном турнире. Перед третьим, заключительным днём соревнований сборная России лидирует, опережая команду США на 3 очка.