В ФФККР рассказали, когда пара Букин/Степанова вылетит в Пекин

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала ситуацию с вылетом российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина на Олимпийские игры в Пекин (Китай). Ранее стало известно, что они до сих пор не вылетели в Пекин.
«Степанова и Букин вылетят в Пекин, как только решат этот вопрос с тренером. Всё согласно плану подготовки», — сказала Ермолина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Степанова и Букин не были заявлены на командный турнир. Ожидается, что они примут участие в соревнованиях танцевальных пар. Причины задержки вылета россиян до сих пор не сообщаются.
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