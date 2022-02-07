Никита Кацалапов — первый в истории двукратный олимпийский чемпион в командном турнире

Российский фигурист Никита Кацалапов стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире. До апреля 2014 года он выступал в паре с Еленой Ильиных, с которой они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях (2014) и бронзовыми призёрами Олимпийских игр в танцах на льду (2014).

В паре с Викторией Синициной Никита выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 7 февраля, Синицина и Кацалапов заняли второе место в произвольном танце. Этого результата оказалось достаточно для досрочной победы России в командном турнире.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.