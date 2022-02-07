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Глава ФФККР: очень сложное золото! Фигуристам приходилось вставать в 3:30 ради тренировок

Глава ФФККР: очень сложное золото! Фигуристам приходилось вставать в 3:30 ради тренировок
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился впечатлениями от победы сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень благодарен и спортсменам, и тренерам. Они постарались сделать максимум для этого золота. Все молодцы! Было очень сложно. Расписание вы сами видели.

Тренировки начинались в шесть утра! Спортсменам приходилось вставать в половину четвёртого, чтобы поехать на тренировку. Но все справились. Поэтому от всей души поздравляю спортсменов, тренеров и страну!» — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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