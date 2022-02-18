Олимпийский чемпион Нэйтан Чен примет участие в Кубке Первого канала в марте

Трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион, американский фигурист Нэйтан Чен примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 4 по 7 марта в Сочи.

Эту информацию подтвердила российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова в интервью Первому каналу.

Напомним, американский фигурист Нэйтан Чен стал чемпионом Игр в Пекине (Китай). За короткую программу фигурист набрал 113,97 балла и установил новый мировой рекорд, ранее принадлежавший Юдзуру Ханю. По итогам произвольной программы он также стал первым с общей суммой 332,60 балла.

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