Менеджер Нэйтана Чена опровергла факт его участия в предстоящем Кубке Первого канала

Юки Саэгуса, менеджер американского фигуриста Нэйтана Чена, опровергла информацию о том, что олимпийский чемпион примет участие в Кубке Первого канала в марте 2022 года.
«Это неправда», — написала Саэгуса в ответ на твит с этой информацией.
Напомним, ранее появилась информация о том, что трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Нэйтан Чен примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 4 по 7 марта в Сочи.
Эту информацию подтвердила российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова в интервью корреспонденту Первого канала Павлу Занозину.
Чен стал чемпионом Игр в Пекине (Китай). За короткую программу фигурист набрал 113,97 балла и установил новый мировой рекорд, ранее принадлежавший Юдзуру Ханю. По итогам произвольной программы он также стал первым с общей суммой 332,60 балла.
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