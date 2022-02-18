Менеджер Нэйтана Чена опровергла факт его участия в предстоящем Кубке Первого канала

Юки Саэгуса, менеджер американского фигуриста Нэйтана Чена, опровергла информацию о том, что олимпийский чемпион примет участие в Кубке Первого канала в марте 2022 года.

«Это неправда», — написала Саэгуса в ответ на твит с этой информацией.

Напомним, ранее появилась информация о том, что трёхкратный чемпион мира и олимпийский чемпион Нэйтан Чен примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 4 по 7 марта в Сочи.

Эту информацию подтвердила российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова в интервью корреспонденту Первого канала Павлу Занозину.

Чен стал чемпионом Игр в Пекине (Китай). За короткую программу фигурист набрал 113,97 балла и установил новый мировой рекорд, ранее принадлежавший Юдзуру Ханю. По итогам произвольной программы он также стал первым с общей суммой 332,60 балла.