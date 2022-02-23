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Сергей Безруков отреагировал на свадебные фото Ягудина и Тотьмяниной, опубликовав эмодзи

Сергей Безруков отреагировал на свадебные фото Ягудина и Тотьмяниной, опубликовав эмодзи
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Известный российский актёр Сергей Безруков с помощью эмодзи отреагировал на пост олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, опубликовавшего фото со свадьбы с победительницей Игр-2006 Татьяной Тотьмяниной.

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина

Тотьмянина в дуэте с Максимом Марининым также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой России (2003-2005), победительницей финала Гран-при сезона-2002/2003. После победы на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине фигуристы завершили профессиональную спортивную карьеру.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при.

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