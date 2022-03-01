«Сама подошла. Я им просто восхищаюсь!» Щербакова — о знакомстве с Большуновым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как познакомилась с трёхкратным победителем Игр-2022 в Пекине лыжником Александром Большуновым.
Только Щербакова и Большунов завоевали личные золотые медали на зимней Олимпиаде-2022 и вместе поднимали флаг России на чествовании национальной олимпийской команды в Москве.
«Увидела Большунова в аэропорту, говорю Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу. — Прим. «Чемпионата».): «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»…
Торжественная встреча в Москве… И как же она была нужна! Когда узнала, что нас будут встречать, мелькали мысли: после самолета, длинная дорога, тяжело. Но когда мы выходили на сцену… это настолько непередаваемые эмоции, такое чувство невероятной гордости! И именно то, чего мне очень не хватало в Пекине. Огромный зал, такая энергетика собравшихся, которую ничем невозможно заменить. Я это ощущение просто обожаю», — приводит слова Щербаковой «Московский комсомолец».
- 1 марта 2022
-
21:21
-
20:01
-
19:42
-
19:02
-
18:36
-
18:07
-
13:40
-
10:56
-
10:50
-
10:30
-
07:23
-
01:01
- 28 февраля 2022
-
19:55
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
14:40
-
12:10
-
11:25
-
09:57
- 27 февраля 2022
-
21:10
-
17:10
-
16:08
-
15:58
-
14:30
-
13:22
-
12:47
- 26 февраля 2022
-
22:56
-
18:15
-
17:18
-
14:43
- 25 февраля 2022
-
23:27
-
20:33
-
20:03
-
19:47