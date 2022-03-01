«Сама подошла. Я им просто восхищаюсь!» Щербакова — о знакомстве с Большуновым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как познакомилась с трёхкратным победителем Игр-2022 в Пекине лыжником Александром Большуновым.

Только Щербакова и Большунов завоевали личные золотые медали на зимней Олимпиаде-2022 и вместе поднимали флаг России на чествовании национальной олимпийской команды в Москве.

«Увидела Большунова в аэропорту, говорю Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу. — Прим. «Чемпионата».): «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»…

Торжественная встреча в Москве… И как же она была нужна! Когда узнала, что нас будут встречать, мелькали мысли: после самолета, длинная дорога, тяжело. Но когда мы выходили на сцену… это настолько непередаваемые эмоции, такое чувство невероятной гордости! И именно то, чего мне очень не хватало в Пекине. Огромный зал, такая энергетика собравшихся, которую ничем невозможно заменить. Я это ощущение просто обожаю», — приводит слова Щербаковой «Московский комсомолец».