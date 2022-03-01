Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Сама подошла. Я им просто восхищаюсь!» Щербакова — о знакомстве с Большуновым

«Сама подошла. Я им просто восхищаюсь!» Щербакова — о знакомстве с Большуновым
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как познакомилась с трёхкратным победителем Игр-2022 в Пекине лыжником Александром Большуновым.

Только Щербакова и Большунов завоевали личные золотые медали на зимней Олимпиаде-2022 и вместе поднимали флаг России на чествовании национальной олимпийской команды в Москве.

«Увидела Большунова в аэропорту, говорю Даниилу Марковичу (Глейхенгаузу. — Прим. «Чемпионата».): «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»…

Торжественная встреча в Москве… И как же она была нужна! Когда узнала, что нас будут встречать, мелькали мысли: после самолета, длинная дорога, тяжело. Но когда мы выходили на сцену… это настолько непередаваемые эмоции, такое чувство невероятной гордости! И именно то, чего мне очень не хватало в Пекине. Огромный зал, такая энергетика собравшихся, которую ничем невозможно заменить. Я это ощущение просто обожаю», — приводит слова Щербаковой «Московский комсомолец».

Большунова за успехи на Олимпиаде короновали. Все признали титул, кроме него самого Большунова за успехи на Олимпиаде короновали. Все признали титул, кроме него самого
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022