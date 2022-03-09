Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Аделия Петросян выучила тройной аксель и четверной флип

Фигуристка Аделия Петросян выучила тройной аксель и четверной флип
Комментарии

14-летняя воспитанница группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула тройной аксель и каскад четверной флип — тройной тулуп на тренировке. Ранее фигуристка не владела этими прыжками, однако в её активе есть четверной риттбергер.

Видео нового достижения фигуристки опубликовано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

В сезоне-2021/2022 Петросян заняла четвёртое место на дебютном для неё чемпионате России среди взрослых, получив за две программы 233,97 балла. Это лучший результат фигуристки в сезоне. Она уступила только Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. На юниорском первенстве страны Петросян была пятой. В начале сезона на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии Петросян стала третьей, а в Словении одержала победу.

«Скоро пятерные будешь делать». Плющенко разгромно проиграл Тутберидзе, но не унывает «Скоро пятерные будешь делать». Плющенко разгромно проиграл Тутберидзе, но не унывает
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022