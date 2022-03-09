Фигуристка Аделия Петросян выучила тройной аксель и четверной флип

14-летняя воспитанница группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула тройной аксель и каскад четверной флип — тройной тулуп на тренировке. Ранее фигуристка не владела этими прыжками, однако в её активе есть четверной риттбергер.
Видео нового достижения фигуристки опубликовано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
В сезоне-2021/2022 Петросян заняла четвёртое место на дебютном для неё чемпионате России среди взрослых, получив за две программы 233,97 балла. Это лучший результат фигуристки в сезоне. Она уступила только Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. На юниорском первенстве страны Петросян была пятой. В начале сезона на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии Петросян стала третьей, а в Словении одержала победу.
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