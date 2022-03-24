Результаты первого дня чемпионата мира по фигурному катанию — 2022

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), в первый день завершились соревнования женщин и спортивных пар в короткой программе.
Лидерство захватили японка Каори Сакамото и американская пара Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзьер.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 80,32.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,00.
3. Мэрайя Белл (США) – 72,55.
4. Ён Ю (Южная Корея) – 72,08.
5. Алиса Лью (США) – 71,91.
6. Николь Шотт (Германия) – 67,77.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Алекса Книрим/Брэндон Фрэйзьер (США) – 76,88.
2. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) – 75,85.
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 71,58.
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 67,36.
13. София Голиченко/Артём Даренский (Украина) – 44,95.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия на чемпионате мира из-за ситуации на Украине.
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