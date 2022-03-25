Результаты второго дня чемпионата мира по фигурному катанию — 2022

Во второй день чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), определились призёры в соревнованиях спортивных пар, а также участники произвольной программы у мужчин.
Новыми чемпионами мира в парном катании стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Короткую программу у мужчин выиграл японец Сёма Уно.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Мужчины. Короткая программа
1. Сёма Уно (Япония) – 109,63.
2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69.
3. Кадзуки Томоно (Япония) – 101,12.
4. Илья Малинин (США) – 100,16.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62.
6. Винсент Чжоу (США) – 95,84.
7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61…
11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95…
13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83…
20. Михаил Селевко (Эстония) – 78,85…
22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,99.
Спортивные пары. Итоговые результаты
1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 221,09.
2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 199,55
3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 197,32.
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 191,74.
5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 189,61.
- 25 марта 2022
-
00:46
-
00:37
-
00:14
- 24 марта 2022
-
23:58
-
23:38
-
22:45
-
20:48
-
20:28
-
20:04
-
19:51
-
19:30
-
19:09
-
18:49
-
18:44
-
18:09
-
17:56
-
17:39
-
17:33
-
16:30
-
16:11
-
14:46
-
12:32
-
11:55
-
11:50
-
11:30
-
11:11
-
10:54
-
10:53
-
09:43
-
09:23
-
09:00
-
08:41
-
08:13
-
00:15
-
00:03