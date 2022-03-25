Результаты второго дня чемпионата мира по фигурному катанию — 2022

Во второй день чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), определились призёры в соревнованиях спортивных пар, а также участники произвольной программы у мужчин.



Новыми чемпионами мира в парном катании стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Короткую программу у мужчин выиграл японец Сёма Уно.



Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция

Мужчины. Короткая программа



1. Сёма Уно (Япония) – 109,63.

2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69.

3. Кадзуки Томоно (Япония) – 101,12.

4. Илья Малинин (США) – 100,16.

5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62.

6. Винсент Чжоу (США) – 95,84.

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61…

11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95…

13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83…

20. Михаил Селевко (Эстония) – 78,85…

22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,99.



Спортивные пары. Итоговые результаты



1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 221,09.

2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 199,55

3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 197,32.

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 191,74.

5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 189,61.