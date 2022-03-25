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Результаты второго дня чемпионата мира по фигурному катанию — 2022

Результаты второго дня чемпионата мира по фигурному катанию — 2022
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Во второй день чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Монпелье (Франция), определились призёры в соревнованиях спортивных пар, а также участники произвольной программы у мужчин.

Новыми чемпионами мира в парном катании стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Короткую программу у мужчин выиграл японец Сёма Уно.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Монпелье, Франция
Мужчины. Короткая программа

1. Сёма Уно (Япония) – 109,63.
2. Юма Кагияма (Япония) – 105,69.
3. Кадзуки Томоно (Япония) – 101,12.
4. Илья Малинин (США) – 100,16.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 97,62.
6. Винсент Чжоу (США) – 95,84.
7. Морис Квителашвили (Грузия) – 92,61…
11. Денис Васильев (Латвия) – 90,95…
13. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 85,83…
20. Михаил Селевко (Эстония) – 78,85…
22. Иван Шмуратко (Украина) – 73,99.

Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 221,09.
2. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 199,55
3. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 197,32.
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 191,74.
5. Минерва Фабьенне Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 189,61.

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