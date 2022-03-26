Канадская журналистка: Сакамото была бы олимпийской чемпионкой, если бы не русский абсурд
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Канадская журналистка Беверли Смит высказалась о прокате произвольной программы новой чемпионки мира в женском одиночном катании японской фигуристки Каори Сакамото.
«Каори Сакамото была такой сильной, совершенной, обаятельной, она вскинула руку в конце великолепного проката. Вот наша новая чемпионка мира. Если бы не русская трагедия и абсурд, она была бы и олимпийской чемпионкой. Она выиграла произвольную программу с преимуществом в 13,07 балла (155,77) и медаль с преимуществом в 18,30 балла (236,09)», — написала Смит на своей странице в «Твиттере».
Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не смогла защитить титул сильнейшей на планете.
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