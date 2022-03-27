Алексей Мишин: сейчас выпиваю! Обмываю хороший конец Кубка Первого канала
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Известный тренер Алексей Мишин, работающий с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой, рассказал об эмоциях от Кубка Первого канала. Специалист признался, что остался доволен увиденным.
«Турнир был интересный и полезный. Нахожусь в хорошем настроении. Сейчас выпиваю! Обмываю хороший конец турнира! Теперь нужно собраться с мыслями!» — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Туктамышева, выступавшая за команду «Время первых», показала третий результат в произвольной программе. Она уступила лишь Камиле Валиевой и Анне Щербаковой. Отметим, что команда «Время первых» уступила «Красной машине», она набрала 145 очков. Результат команды «Время первых» — 141 балл.
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