Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Екатерина Боброва объяснила, почему считает жеребьёвку Кубка Первого канала нечестной

Екатерина Боброва объяснила, почему считает жеребьёвку Кубка Первого канала нечестной
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва критически высказалась о жеребьёвке спортсменов на прошедшем Кубке Первого канала.

«По-моему, жеребьёвка была нечестной. Я считаю, что первые номера должны были пополам делиться. При этом у нас в красной команде была Щербакова — олимпийская чемпионка, Тарасова с Морозовым и Синицина с Кацалаповым, которые были выше всех наших на Олимпиаде. Для меня здесь вопрос: почему так прошло распределение? Было бы интереснее, если бы переместили пары. Тогда было бы либо одинаковое количество баллов, либо один балл разницы. Я считаю, что нужно делить честно», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

«Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала «Может, ещё подерёмся?» Эмоции Щербаковой и Кондратюка на Кубке Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022