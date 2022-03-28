Екатерина Боброва объяснила, почему считает жеребьёвку Кубка Первого канала нечестной

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Екатерина Боброва критически высказалась о жеребьёвке спортсменов на прошедшем Кубке Первого канала.

«По-моему, жеребьёвка была нечестной. Я считаю, что первые номера должны были пополам делиться. При этом у нас в красной команде была Щербакова — олимпийская чемпионка, Тарасова с Морозовым и Синицина с Кацалаповым, которые были выше всех наших на Олимпиаде. Для меня здесь вопрос: почему так прошло распределение? Было бы интереснее, если бы переместили пары. Тогда было бы либо одинаковое количество баллов, либо один балл разницы. Я считаю, что нужно делить честно», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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